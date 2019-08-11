週一北部高溫上看36度 中南部防局部大雨

2019-08-11 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕明（12日）全台各地多為多雲到晴，午後中南部及台東地區有局部短暫雷陣雨的發生機率，而北部及東半部天氣炎熱，東南部則有焚風發生的機率，桃園、大台北地區及東南部，依舊高溫上看36度。「利奇馬」颱風持續向北，朝黃海一帶移動，而第10號中度颱風「柯羅沙」，正朝日本方向前進，計畫本週後期前往日本的民眾務必留意此颱風最新動態。

中央氣象局預報，明日持續受西南風影響，中南部地區及台東地區，持續有短暫陣雨、雷雨，甚至局部大雨發生的機率。中南部山區的降雨在白天較為明顯，入夜後平地的雨勢感受較強。由於西南風偏強，明晨中部以北及東南部沿海地區（含綠島、蘭嶼）易有較強陣風，鄰近海域風浪大，東北角海邊則易有突發性大浪發生的機率，提醒民眾，海邊活動務必注意安全。

天氣風險公司表示，連日大雨使得山區土石含水量較高，容易導致土石流、山崩或是道路坍塌等，近日盡量避免前往山區活動。而北部、東半部位於西南風背風側，受到沉降作用影響，天氣比較穩定，但仍要留意高溫。

溫度方面，明日北部及東半部高溫炎熱，東南部則有焚風發生的機率，桃園、大台北地區及東南部依舊高溫上看36度，其他地區則落在33到35度間，提醒民眾外出，除了多補充水分，還要做好防曬措施。

紫外線方面，明日除了台東區為「危險級」，全台各地皆為「過量級」，提醒民眾做好防曬工作，並盡量避免在10點至下午2點間的烈日下活動。

空氣品質方面，明日中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級，北部、竹苗空品區及金門為「普通」等級，而馬祖受中國沿海污染物影響，易達「橘色提醒」等級。中部空品區沿海地區受西南強風影響，白天可能發生揚塵，影響空氣品質；而中部空品區以南，由於位於迎風面，擴散條件較佳，加上降雨洗除作用發生機率較高，空氣品質普遍良好；至於竹苗空品區以北，由於位於下風處，局部地區可能達普通等級。

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