「貓裏E學員平台」排除國私立校 苗縣府挨轟「差別待遇」

2019-08-11 19:45

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣議員陳品安踢爆，由苗栗縣政府教育處建置的「貓裏E學員平台」，原意提供縣內國中、小學生雲端學習，但隸屬教育部的國立卓蘭實驗中學、私立建臺中學、君毅中學卻被排除在外，痛批是「差別待遇」；苗縣府教育處則澄清，對所有縣內所有學生一視同仁，將會盡快改善。

苗縣府去年建置「貓裏E學員平台」，提供數位學習資訊，供縣內各鄉鎮市國民小學及國民中學（含完全高中之國中部）的師生使用，近期還推出完成學習任務即可參加抽獎等活動。

但陳品安接獲家長陳清，指稱該平台排除卓蘭實中、建臺、君毅中學等三校，且教育處舉辦的競賽活動也因為配合平台項目，因此上述三校學生也皆無法參加，讓陳品安不滿質疑「同是苗栗縣的孩子，為何如此不公平？」

教育處回應，因蒐集各鄉鎮市國中小學生個人資料建置OPEN ID作為登入系統帳號時，上述三校非隸屬教育處所轄，無權保管相關個資，因此才會發生三校學生無法使用此平台的情況；經反映後將向教育部函釋納入，並盡速克服相關技術問題，強調照顧學子絕無差異。

陳品安表示，雖三校為中央教育部所屬學校，但縣府教育處仍可依《個人資料保護法》第十五條規定，，經學生及其法定代理人同意後，就可蒐集非轄屬學校的學生個人資料，而非依《個資法》為由排除特地學生權益。

陳品安呼籲，法律及技術上皆可行，教育處應盡速解決，勿讓公共教學資源出現差別待遇，使每個縣內孩子都可公平享有苗栗縣教育資源。

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