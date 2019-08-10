掃到颱風尾！台東昨晚颳近4小時焚風 釋迦授粉做白工

2019-08-10 11:15

［記者陳賢義／台東報導］利奇馬颱風雖遠離，但受到外圍環流影響，台東仍舊掃到「颱風尾」，昨晚颳近4小時焚風，最高溫飆至34.9度，蘭嶼、綠島則在今日上午發出強風特報，海象不穩，東部航務中心公告，明日台東-綠島、台東-蘭嶼及後壁湖-蘭嶼航線航班全數取消；另外近日正值釋迦授粉期，焚風狂颳全做白工。

達仁鄉民古莎冷說，南迴從昨晚到現在風大雨大 台坂部落昨天傍晚開始停電，晚間台電人員有上山搶修 但好像沒過多久電線又被樹吹斷，直至目前仍未來電，這是掃到颱風尾嗎？台東氣象站表示，受到颱風外圍流影響，台東從昨天晚上到今天上午風勢都很強，蘭嶼、綠島飆起008級陣風，持續發出強風特報。

台東從昨晚7時35分開始出現焚風現象，戶外溫度從30.4度開始升高，到晚上9時41分飆高至34.9度，持續到晚上10時5分，焚風現象才逐漸解除，但溫度仍然很高，今天上午約36度上下。利奇馬路線東南往西北跑，台東易會產生2個現象，除了焚風外，就是颱風尾。

這幾天正值釋迦授粉期，釋迦農在果農裡忙進忙出，焚風攪局全做白工。台東區農業改良場斑鳩分場長盧柏松表示，受焚風影響最嚴重的是釋迦，接近成熟的果實會落果，甫授粉的會無效，建議釋迦農這兩天先暫停授粉。

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