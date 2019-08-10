七夕情人節剛過 愛滋篩檢試劑超商也可取貨

2019-08-10 11:10

〔記者張協昇／南投報導〕依據衛生福利部疾病管制署統計，108年至7月底為止，國人愛滋病毒感染通報人數已達1090人，南投縣8人，南投縣衛生局為讓民眾能方便進行愛滋病篩檢，該局及13鄉鎮市衛生所現有販賣唾液及血液檢測之愛滋篩檢試劑，民眾先支付200元購買試劑，在家完成篩檢後，只要至服務網頁登錄，即可領回200元，民眾也可上網預訂，選擇至鄰近所在地的全家、OK或萊爾富3大連鎖便利超商，支付200元試劑費及45元物流費取得篩檢試劑。

南投縣衛生局指出，從資料顯示，本國籍愛滋感染者年齡多為25歲至34歲之年齡層者，佔47.3%，而15歲至24歲的年青族群亦有218人感染約佔22.61% ，顯示感染年齡且有年輕化趨勢且以都市型縣市最為明顯，分析危險因子，則以不安全性行為是感染愛滋病的主因佔89﹪。

由於七夕情人節剛過，衛生局特別提醒有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢，若有感染風險行為（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染其他性傳染病等），則建議每3至6個月篩檢1次，若民眾須由專業人員服務也可透過本縣衛生局網站（http://www.ntshb.gov.tw） 預約匿名篩檢服務（抽血驗梅毒及愛滋），不用掛號也不須留下個人基本資料，或撥打本縣志投道合健康服務中心諮詢電話:049-2220740洽詢專業客服人員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法