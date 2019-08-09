黃偉哲力薦 金牌跆拳道好手馬婷霞「直升」奧運國手

2019-08-09 21:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市跆拳道選手馬婷霞在2019拿坡里世界大學運動會跆拳道女子團體對打中勇奪金牌，市長黃偉哲今（9）日接見表揚並頒發「光耀台南」匾額，感謝她在激烈競爭中奪得冠軍，為台灣、為台南爭取榮譽，並鼓勵她下一個瞄準目標2020東京奧運。

黃偉哲也表示，以馬婷霞這樣優秀體育選手，奧運選拔應該可以直接晉級奧運國手，這樣她在體能調整上，不用再打一些國內比賽來得到積分，可以調整體能直接專攻奧運，因為選手的體能調整，不可能永遠在顛峰，也有平日與高峰，希望中華奧會及體育署可以往這方面思考，讓優秀選手有更好的機會。

這屆世大運跆拳道台灣女團由馬婷霞、蘇柏亞、陳宥庒及莊貫渝出戰，一路擊敗烏克蘭、巴西及波蘭，並搶下金牌戰門票，而金牌戰由馬婷霞於最後15秒搶下致勝2分，氣走宿敵南韓勇奪金牌。

馬婷霞畢業於台南永康國中，現正就讀國立彰化師範大學，曾在2017世大運及2018亞運代表台灣隊出賽。去（2018）年7月參加跆拳道韓國公開賽已為台灣抱回銅牌，8月又挑戰亞運67公斤量級，亦晉級8強，她也將代表南市參加2019全國運動會。

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