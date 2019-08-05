阿美族之光！潘家兄弟檔 雙雙踢出金牌

2019-08-05 22:57

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市今天舉行「2019年國際性體育競賽績優選手表揚典禮」，由市長鄭文燦頒獎，並頒發獲獎前3名選手獎金，其中阿美族的潘家兄弟檔表現突出，在「2019年世界中學生技擊類錦標賽」的跆拳道項目雙雙奪冠。

阿美族兄弟檔的哥哥潘奎恩，就讀平鎮高中二年級，國二在楊光國中小學體育班田徑隊時，教練慧眼識英雄，改讓他練習跆拳道並鼓勵轉項，經他努力練習，加上先天優異體能條件，國三就榮獲107年全中運國男組59公斤級金牌、2019年亞洲青少年跆拳道錦標賽63公斤級銅牌、2019世界中學生技擊類跆拳道金牌。

他受訪時說，雖然自己的身高也有180公分，但亞洲人就是比歐美等外國選手的身材略矮，第一場對烏克蘭時，由於對方個頭不高，比較好處理，但在4強和冠亞軍之戰時，巴西和匈牙利這兩國選手身材較高大，比他高上半個頭，聽從教練指導改變戰術應用，近距離把握機會攻擊。」

至於就讀楊光國中小學國二的弟弟潘奎安，身高176公分，也跟著哥哥加入跆拳訓練，今年潘奎安參加108年原住民運動會48公斤級、全中運及2019世界中學生技擊類跆拳道項目皆獲得金牌，並獲選2019亞青最年輕國手殊榮；談起巴西的冠亞軍賽，當時右手被踢傷，雖然冰敷了，仍相當疼痛，但他說「上帝叫我不能退！所以我硬著頭皮打，忍住了就得金牌。」

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