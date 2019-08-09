週六中南部山區嚴防大雨 北部、東半部熱爆飆37度

2019-08-09 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕利奇馬颱風遠離台灣，氣象局今（9）日晚間解除陸上警報。明（10）日白天「北部、東半部」大部分是多雲時晴天氣，高溫上看37度；「中南部」則有短暫陣雨或雷雨，其中以山區情況更為明顯，請民眾多多留意。

中央氣象局預報，明晨受利奇馬颱風及外圍環流影響，「中南部」有陣雨或雷雨，並有機會下局部大雨或豪雨，「其他地區」偶有局部短暫陣雨。

氣象局表示，到了白天，「北部、東半部」天氣轉為穩定，大致是多雲時晴，但受西南風偏強影響，「中南部」仍有短暫陣雨或雷雨，尤其山區降雨較為明顯，前往山區活動請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

天氣風險公司指出，利奇馬減弱前往中國浙江後，西南風挾帶水氣吹向台灣，為中南部帶來雨勢，其中又以高屏地區為降水熱區，但下週一、二會慢慢緩和。

溫度方面，明天大台北及宜蘭西南風沉降，花東則有焚風發生機會，高溫預計落在36、37度左右，其他地區高溫則是32、33度。不過氣象局稍早發布警示，花蓮縣縱谷、台東縣有可能出現38度極端高溫，請民眾特別留意。

紫外線方面，宜花東、澎湖縣達紫色「危險級」，可在15分鐘曝曬下造成皮膚、眼睛的傷害；除了台中市，其餘地區達紅色「過量級」，促成傷害的曝曬時間為20分鐘內；台中市為橘色「高量級」。提醒民眾做好防曬工作，避免在10點至14點間在烈日下活動。

空氣品質方面，宜花東、馬祖為「良好」等級；北部、中部、南部、金門、澎湖地區為「普通」等級。環保局解釋，西南風挾帶輕微境外污染物影響台灣，導致西半部空氣品質多為普通等級，境外污染物影響程度視降雨時間及強度而有所變化。

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