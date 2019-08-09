艋舺店家拚在地觀光 身分證有4個8即可免費住商旅！

2019-08-09 19:33

〔記者楊心慧／台北報導〕第一屆「玩賞艋舺」昨登場！禾順商旅主辦「玩賞艋舺」，串連艋舺店家拚在地觀光經濟，規劃一連串好康活動，至今年底前每個月都舉辦導覽走讀及團體遊戲，開放民眾免費參加，只要上網就可以報名，禾順商旅更推出寵愛爸爸超值訂房優惠活動，只要身分證字號中有4個8，即可獲得免費雙人房平日住宿一晚，名額有限要搶要快。

玩賞艋舺活動昨正式開跑，現場提供多項好康好玩活動，甚至有太鼓演出，更找來艋舺在地特色老店的主人，分享父執輩創業甘苦，活動現場相當熱鬧，不少民眾熱情參與，接下來至今年底每個月都有導覽走讀及團體遊戲，開放民眾免費參加，相關導覽走讀和團體遊戲可在線上報名，目前8月場次已爆滿，9月後場次可關注「YOUR Hotel禾順商旅粉絲專頁」。

禾順商旅為了慶祝父親節，只要身分證字號中有4個8，即可獲得免費雙人房平日住宿一晚，身分證有3個8一晚只要88元，有2個8一晚888元，1個8則為1888一晚，每種優惠限量10組，要搶要快。

台北市議員吳沛憶表示，艋舺有舊城區的文化底蘊，這裡有不少百年老店、歷史景點，更有很多美食，像是麻辣臭豆腐、紅豆餅、胡椒蝦、大腸包小腸等，只要想得到的夜市美食艋舺都有，有空可到艋舺走逛，一定會喜歡這個地方。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法