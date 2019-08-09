竹縣尚未取得公設用地檢討 第2波4鄉鎮5案公展說明會

2019-08-09 09:25

［記者廖雪茹／新竹報導］針對新竹縣尚未取得的都市計畫公共設施保留地，縣府國際產業發展處自4月展開專案通盤檢討，希望提升環境助益，7月底、8月初起一個月陸續進行第二波公開展覽，包括湖口、老湖口、新埔、竹東及關西等4鄉鎮共5個案，分別將在12、13、及15日於各公所召開說明會。

在首波檢討發聲反對縮減公園的樹黨前竹北市民代表許育綸表示，他繼續反對以財務可行性、鄰近有公園為由，在這波大幅縮水5座、刪除3座公園用地；他強調，小型（口袋）公園具有分散綠化、城市保水、生態跳島等功能，邀請關心的民眾出席說明會或以書面方式表達意見。

縣府城鄉發展科表示，首波變更竹北（含斗崙地區）、新豐（新庄子地區）和（山崎地區）3個都計案，已召開都市計畫委員會專案小組會議，由於變更案所依據的內政部審定版本較舊，與現況有落差，以竹北案為例，近3年容積移轉多，因此已根據地籍謄本重新調查，確認公私地所有，也重新盤點確認各單位的需求。

另外，公民、團體意見多，其中以竹北案50件最多，主要表達反對公十、公兒二、公兒五變更為建地。

城鄉科表示，首波3案後續會再召開都委會專案小組會議，並邀集陳情人出席陳述意見；若因各方意見多以致原公展草案難以執行，後續將研擬其他替代方案供專案小組審酌。

城鄉科說，此專案為因應監察院針對全國長期未取得都市計畫公共設施保存地問題的糾正，內政部擬具檢討原則，協助地方政府辦理都計公設用地專案通盤檢討。經統計，新竹縣17個都計區尚未取得的公設面積，合計252.18公頃；專案通盤檢討依據「情形特殊」原則，評估5項公設用地且兼具財務可行計畫，採公辦市地重劃、調降容積率及恢復原分區等方式，跨區整體開發，擬處理其中的39.42公頃，未來檢討後公設用地實際取得面積較檢討前增加。

第二波變更都計（公設用地專案通盤檢討）案5案，已自7月30日起陸續進行公展，說明會將在各鄉鎮公所召開，老湖口和湖口兩案時間是12日下午2點、3點半，新埔案為13日上午10點，竹東及關西分別在15日上午10點、下午2點。

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