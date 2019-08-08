國寶汝窯爆量展出 故宮南院遊客數創29個月新高

2019-08-08 22:58

〔記者林宜樟／嘉義報導〕位於嘉義縣的故宮南院，開館以來入館人數每年遞減，但6月底「泥土的座標」開展，13件宋代汝窯青瓷及各種重量級國寶文物南下展出，7月入館參觀人數達14萬6832人，創下29個月以來單月新高；故宮副院長黃永泰說，夠份量的展覽加上水舞、水幕電影及暑期親子活動，故宮的誠意讓遊客有感受，有信心讓參觀人數持續回升。

故宮南院於2015年12月底開館，剛開館時遊客慕名而來，2016年2月逢農曆春節，參觀人數18萬6858人是開館至今最高，但新鮮感過後人數持續下滑，今年1月參觀人數僅4萬452人。

南院今年7月入館人數為開館來單月第4高，黃永泰說，院長吳密察指示「泥土的座標」大展要讓中南部民眾感受到誠意，將大批國寶精品移到南院展出，加上每週舉辦工作坊、演講，暑假期間推出博物館大航家等親子活動，兒創中心換新展，以及假日免門票優惠，週末假期8月3、4日2天參觀人數達2萬9000餘人，有信心8月能繼續保持。

今天從台中來南院參觀的黃姓遊客說，聽聞一件民間收藏的汝窯拍賣價要11億元，更何況是皇帝收藏的珍品，因而特地來看珍貴的汝窯，過去也沒聽說有這麼多國寶級文物到中南部，決定排定時間來看展。

多次到故宮南院參觀的在地遊客說，過去園區景觀、湖畔造景不佳，但發現今年增設環湖步道、遮陽設施，植栽造景也改善，跟過去的南院相比進步很多。

今年4月嘉義在地業者「八野爺」進駐故宮南院開設餐廳「野爺鍋物」，負責人吳品諭說，7月業績是先前單月業績近兩倍，今天週四是平常日，中午餐廳仍接近客滿，還有人特地前來南院看展、用餐慶祝父親節。

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