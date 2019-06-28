超級國寶「北宋汝窯」 故宮南院「超炫富」一櫃爆量展出！

2019-06-28 20:45

〔記者林宜樟／嘉義報導〕號稱故宮南院開館以來最強展覽的「泥土的座標─院藏陶瓷展」明天即將登場，展出300件精選院藏陶瓷，其中包含被譽為「名瓷之首」、「汝窯為魁」的北宋汝窯瓷器13件，南院爆量集中展出，一個展櫃展8件汝窯，另一個展櫃展5件汝窯及2件南宋青瓷比對；私人收藏汝窯拍賣價1件10多億元，清代皇帝收藏的汝窯價值更遠超私藏，每件都是無價之寶，單單一個展櫃若用世俗的拍賣價來看可能超過2、300億元，看展者直說「超炫富」、「國寶看到飽」。

故宮南院今天下午進行媒體沙龍，故宮副院長黃永泰說，院長吳密察重視南院，上任後認為南部、北部民眾都有同樣的權利欣賞國寶，且策展、行銷團隊用心策劃此展，要讓中南部民眾「看到飽」。

汝窯世界聞名，有俗語形容「家財萬貫不如汝窯一片」，可見其珍貴，目前傳世不到百件，故宮收藏21件汝窯是世界各博物館最多，而本次到南院展出是故宮復館以來汝窯從北院移出展覽數量最多的一次。

策展人助理研究員翁宇雯今天說，故宮收藏的汝窯又大又美，是清代皇帝珍藏，色澤溫潤，微微透出淡粉紅色，開片紋路有如蜻蜓透明的翅膀細紋，其色澤、光彩至今仍無法仿製，每件都是無價之寶，這次同時展出「瓶、盆、盤、碟」等不同型態共13件。

翁宇雯說，展件有3件「青瓷水仙盆」，可作為花器，而有趣的是清宮記載用途是貓食盆、狗食盆，愛貓族、愛狗族可來看看「史上無敵天價」的貓、狗食器。

陶瓷展還有青花瓷代表作明代「青花穿蓮龍紋天球瓶」、清代「琺瑯彩粉紅地開光四季花卉碗」、清代「霽青描金游魚轉心瓶」、明代「鬥彩雞缸杯」等；過去故宮的陶瓷展多以中國脈絡為主，本次展件有一半是院藏東南亞、東北亞如日本、韓國、越南、泰國、緬甸等國瓷器。

翁宇雯也說，南院的展櫃、燈光都是新設備，玻璃透光度將近100％，民眾可更細緻的欣賞國寶之美；另外故宮還結合科技，讓民眾親手從互動裝置中瞭解轉心瓶的構造，還有結合GIS（地理資訊系統）的解說裝置，民眾用觸碰方式可瞭解中國陶瓷、各國陶瓷在地圖中的位置，更能體會「泥土」在不一樣的時空、地區座標中所呈現的不同風貌。

為讓民眾有更多機會觀看珍寶，故宮南院國定假日及例假日免費參觀到8月31日，園區內接駁車免費、開放大巴士直接靠館下客，7月2日至8月31日天天延長開館至下午6點。

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