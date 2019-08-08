港警粗暴抬走示威女子任下體走光 畫面神似12年前雕塑

2019-08-08 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港一名年輕女子日前在反送中示威活動中，遭到香港警方強力制伏，混亂中，鎮暴警察大力扯下她穿的裙子及內褲，女子的內褲滑落至大腿，而她在被抬走過程中不斷尖叫，警方則任由她下身暴露抬入警署；有網友在臉書上分享，中國當代藝術家高氏兄弟的雕塑作品《抓小姐》表示，「當年中國，今日香港」。

高氏兄弟是山東濟南人，兩人合作從事繪畫、裝置、行為等藝術活動，因為作品經常觸及中國政治和社會的態度，常常引發爭議。2007年的雕塑作品《抓小姐》中，作品呈現3個身材壯碩的城管像老鷹捉小雞一樣抬走一個瘦弱女子，壯漢們表情漠然，而女子則驚恐不已，其內褲也展露無餘。

據中國藝術雜誌《藝術世界》報導，《抓小姐》作品源於一張在網路上瘋傳的照片，而雕塑作品就是為了將傳達社會訊息的網路圖片變成一個可以觸摸的「事實」，並藉此提出一個不容忽視的社會問題。

這件作品2009年在北京798藝術區展出後突然被盜走，兩年後才把作品追回，但作品已經損壞。有網友在網路上重新分享《抓小姐》的照片表示，「當年中國，今日香港」、「一模一樣」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法