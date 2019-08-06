反送中》港警濫發橡膠子彈 射破記者防毒面罩
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自6月以來，港警合共拘捕420人，發射160發橡膠子彈、150發海棉彈及1000發催淚彈。（法新社）

自6月以來，港警合共拘捕420人，發射160發橡膠子彈、150發海棉彈及1000發催淚彈。（法新社）

2019-08-06 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中行動持續進行，昨日發起全港大三罷（罷市、罷工、罷課）及不合作運動，示威者包圍警署抗議，警方在全港各地使用催淚彈、橡膠子彈武力清場，《BBC》一名記者中彈，頭戴的防毒面罩也被橡膠子彈射破。

根據《BBC》報導，駐港記者史蒂芬（Stephen McDonell）昨晚在警方使用武力清場時受波及，被橡膠子彈擊中，擊破所戴的防毒面罩，所幸沒有受傷，他在推特上呼籲在港民眾都要小心，並拍下橡膠子彈說明書，上面寫著「不可直接對人發射」，史蒂芬表示「我猜可能香港警察忘記看說明」。

香港警方的鎮壓手段不斷引起爭議，幾乎是無差別逮捕示威人，包括才14歲小女孩，以及外籍人士。自6月以來，合共拘捕420人，發射160發橡膠子彈、150發海棉彈及1000發催淚彈。香港警方坦承，這些數字不含對民居的發射，即使住宅區發射催淚彈遭到民眾控訴，警方也只說會儘量在使用前提醒居民關好門。

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