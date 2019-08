反送中》港警濫發橡膠子彈 射破記者防毒面罩

2019-08-06 10:12

〔即時新聞/綜合報導〕香港反送中行動持續進行,昨日發起全港大三罷(罷市、罷工、罷課)及不合作運動,示威者包圍警署抗議,警方在全港各地使用催淚彈、橡膠子彈武力清場,《BBC》一名記者中彈,頭戴的防毒面罩也被橡膠子彈射破。

根據《BBC》報導,駐港記者史蒂芬(Stephen McDonell)昨晚在警方使用武力清場時受波及,被橡膠子彈擊中,擊破所戴的防毒面罩,所幸沒有受傷,他在推特上呼籲在港民眾都要小心,並拍下橡膠子彈說明書,上面寫著「不可直接對人發射」,史蒂芬表示「我猜可能香港警察忘記看說明」。

香港警方的鎮壓手段不斷引起爭議,幾乎是無差別逮捕示威人,包括才14歲小女孩,以及外籍人士。自6月以來,合共拘捕420人,發射160發橡膠子彈、150發海棉彈及1000發催淚彈。香港警方坦承,這些數字不含對民居的發射,即使住宅區發射催淚彈遭到民眾控訴,警方也只說會儘量在使用前提醒居民關好門。

Be careful everybody. I just got hit straight in the face by some projectile fired by the police. Luckily the mask took the pressure off it and it just smashed the mask. Maybe tear gas? #HongKong pic.twitter.com/maaDJpAc5U