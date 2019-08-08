侯友宜烏來視察防颱 土石流警戒地區撤離民眾

2019-08-08 20:11

〔記者邱書昱／新北報導〕颱風利奇馬來勢洶洶，新北市長侯友宜今天前往烏來區視察防颱準備工作及覽勝橋新建工程，他表示，烏來是觀光景點，南勢溪河域下來的水流都會在覽勝橋匯集，很容易就越堤進到民宅，所以裝備災情預警系統及擺重兵預駐。烏來區公所表示，目前五處的避難收容中心已經運作，其中信賢里共11位、忠治里5位居住土石流警戒地區民眾強制帶往避難。

過去颱風梅基、蘇迪勒重創烏來區，淹過淹過覽勝橋，溪水直衝民宅內，侯友宜以此經驗警惕，他說，這次颱風估計的雨量達600到900毫米，新的覽勝橋比舊的覽勝橋高3公尺，同時疏濬防洪也做調整，並強制老街一樓的住戶也在第一時間般離到二樓。

另外，侯友宜也說，水位只要到達114公尺時，就會進行封橋、封路，尤其在福山、信賢、忠治等容易造成山崩的地區，進駐太空包、挖土機等機具，並且加裝災情預警系統、監視器，國軍、市府團隊、區公所等全面備戰。

烏來區公所表示，五處的避難收容中心在下午2點開啟，忠治活動中心可容納30人、信賢活動中心可容納30人、福山活動中心可容納50人、烏來活動中心可容納50人、綜合活動中心可容納30人。

新北觀光旅遊局長張其強表示，今天和明天上山住宿的遊客都已經全數勸離下山，雲仙樂園在下午4點已提前閉園，9日暫停營業，原訂10日舉行的烏來德拉楠小旅行需因應颱風復原工作也取消。

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