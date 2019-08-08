斗六文旦今年價更高 警「護柚專案」將啟動
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斗六文旦進入採收季節，斗六警分局即將啟動護柚專案。（記者詹士弘攝）

斗六文旦進入採收季節，斗六警分局即將啟動護柚專案。（記者詹士弘攝）

2019-08-08 12:44

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六文旦已進入採收季節，今年文旦因天候因素，減產一到二成，由於斗六文旦品質佳、價格高，容易成為宵小覬覦的目標，為守護柚農一整年的心血，斗六分局即將啟動「護柚專案」，希望達成「零失竊」目標。

斗六警分局今天邀請各文旦產銷班、柚農及關心柚農的民意代表共同討論今年度的防竊任務。新任警察局長顏旺盛列席指導，縣議員王又民、賴淑娞、林岳璋、江文登等民意代表以及文旦產銷班班長陳秋期、朱清相及轄區果農共同研討度護柚專案勤務。

  • 斗六文旦進入採收季節，斗六警分局即將啟動護柚專案。（記者詹士弘攝）

    斗六文旦進入採收季節，斗六警分局即將啟動護柚專案。（記者詹士弘攝）

  • 斗六警分局召開護柚專案協調會。（記者詹士弘翻攝）

    斗六警分局召開護柚專案協調會。（記者詹士弘翻攝）

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