88宜蘭強震》中市南區路口瓦斯管、水管破裂 搶俢完成

2019-08-08 11:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕今天凌晨5時28分，台灣東部宜蘭海域發生芮氏規模6.0的有感地震，台中市雖僅3級，卻在一陣搖晃後，位於南區高院路與南平路口，地面隆起約10公分，面積3平方公尺，不但自來水破管，現場還有瓦斯味道，且因此處是塑膠瓦斯管，不是金屬管路，沒有閥門可關閉瓦斯，消防員在現場噴水待命，防止瓦斯引燃，至清晨8時許更換管路完成，化解危機。

消防局是在發生地震後半個多小時，接獲路口有瓦斯外洩味道，陸續派遣第七大隊、勤工分隊，出動各式救災車共4輛、人員17人、由分隊長林昭翰帶隊，檢視發現路口處，有2處疑似因地震造成路面隆起，高度約10公分，面積3平方公尺，經使用瓦斯偵測器檢測瓦斯濃度為2PPM，路面亦有漏水，是自來水管線破裂，災害總面積約40平方公尺。

上午6時許，欣中瓦斯公司搶修人員到場，檢視評估後，調派重機具開挖搶修，另一方面，自來水公司搶修人員也到場，先把漏水管段關閉，1個小時後，上午7時45分，瓦斯公司搶修人員發現，瓦斯管線是塑膠管，不是鐵管，無閥門可關閉瓦斯，請消防員在現場灑水警戒，等待瓦斯公司搶修人員更換管線後，才能完全止漏，到了8時24分，瓦斯公司搶修人員更換管線完畢，檢測已無洩漏，完成搶修作業。

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