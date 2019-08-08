鳥中奶爸！彩鷸公鳥帶雛鳥逛水田 網友：最美父親節

2019-08-08 11:22

〔記者湯世名／彰化報導〕彩鷸是母系社會的鳥類，有鳥中「武則天」之稱，母鳥下蛋後，從孵蛋到餵養雛鳥都由公鳥一手包辦，彰化縣有鳥友在水田觀察到彩鷸公鳥帶著雛鳥逛水田覓食的珍貴畫面，有鳥友封彩鷸公鳥為「辛苦的奶爸」，還有鳥友封為「新好男人」，正好與今天88父親節相映成趣，構成一幅相當溫馨的畫面。

長期關注自然生態的彰化縣花壇鄉民施俊吉表示，彩鷸是1妻多夫制，在鳥類生態中較為少見，依不同區域，而有不同的繁殖期，常現身稻田、河畔、池塘等濕地，彩鷸母鳥比公鳥羽毛顏色還鮮艷。母鳥於繁殖期和公鳥交配下蛋後，抱蛋、育雛全由公鳥一手包辦，母鳥會另尋其他公鳥配對。

施俊吉在花壇鄉水田觀察到1隻彩鷸公鳥，2隻雛鳥亦步亦趨的跟在公鳥身旁，捕食小魚、貝類或昆蟲，等在公鳥找到食物後再一擁而上取食，畫面相當可愛珍貴。

他說，彩鷸母鳥羽色鮮艷，不負責育雛，下完蛋就走人，另外找公鳥交配，剩下「帶小孩」的工作就交給公鳥，因此一般在田裏每每看到的畫面，都是彩鷸雛鳥緊跟著羽色低調的鳥爸逛水田，今天是父親節，正好也構成一幅溫馨畫面，彩鷸可以說是「新好男人」。

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