利奇馬颱風來襲 楊文科視察下水道清淤、溝貝水門

2019-08-08 11:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應汛期及颱風季節來臨，新竹縣政府今年4月汛期前根據雨水下水道縱走普查淤積情形，展開清淤工作。利奇馬颱風來襲，縣長楊文科今早前往湖口鄉王爺壟視察下水道幹線，感謝在看不見的地下箱涵清淤的工作人員；稍後再到竹北市溝貝排水防潮閘門，視察水門啟閉的演練，以確保機組正常操作，落實防災整備的安全。

楊文科在工務處長林鶴斯、消防局長孫福佑和湖口鄉長林志華等陪同下，視察王爺壟雨水下水道幹線，看到工作人員滿頭大汗地從地下箱涵內搬出一袋袋清出的污泥，當面感謝他們，默默的在大家看不見的地下清理排水道系統努力工作，才能減少或避免積淹水的情事發生。

楊文科說，除了雨水下水道外，汛期側溝的管理也很重要，他提醒民眾如果發現住家周圍側溝，因垃圾、塵土或落葉有淤積的狀況，請趕快向環保局及鄉鎮市公所反應，以便各單位儘快派員處理。

林鶴斯表示，新竹縣雨水下水道系統規劃長度157.42公里、目前建設總長度為114.64公里、實施率為72.82%。今年4月汛期前，已依雨水下水道縱走普查淤積情形進行清淤工作，清淤長度13517.72公尺，清淤量530立方公尺。

除了不斷新建改善雨水下水道系統，縣府及各公所也會定期檢查，若發現淤積深度達箱涵內部深度5%~10%以上，就會立即派工辦理清淤工作；此外，也建置雨水下水道GIS圖資系統平台，以有效控管下水道系統維護狀況，確保雨水下水道的暢通。

楊文科隨後前往竹北市溝貝排水防潮閘門視察，由工作人員進行水門啟閉的演練，確保機組正常操作，以落實防災整備的安全。縣府定期保養防潮閘門及其相關設施，防汛期5月至11月每週一次，非防汛期12月至4月兩週一次，以維持正常功能。

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