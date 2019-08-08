88宜蘭強震》蘇花公路東澳段落石 緊急清除恢復雙向通行

2019-08-08 07:50

［記者江志雄／宜蘭報導］蘇花公路115.8公里處，即宜蘭縣東澳到新澳隧道之間路段，今天清晨6點多發生落石，怪手隨後到場清除，已恢復雙線雙向通行；公路總局表示，地震過後，山區易坍方落石，呼籲用路人注意行車安全。

台灣東部外海清晨5點28分發生規模6.0地震，最大震度在宜蘭縣南澳鄉武塔6級，事發

後，公路總局第四區養護工程處派員到轄區道路巡查，發現蘇花公路115.8公里處有落石擋道，在場放置三角錐，由工作人員指揮交通，一度單線雙向通行，不久後怪手進場清除石塊，恢復正常行駛。

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