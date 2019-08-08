利奇馬颱風逼進 南投太極峽谷天梯封園整建…

2019-08-08 07:12

〔記者謝介裕／南投報導〕利奇馬颱風逼近，南投縣政府公告竹山太極峽谷天梯園區，因對外聯繫道路受損，加上園區內部公共設施，有待整建改善，即日起將封園至今年12月31日止，呼籲遊客配合，以免衍生不必要的意外發生。

俗稱「天梯」的梯子吊橋，座落於竹山鎮大鞍里太極峽谷地區，然而，許多景點形成的背後卻與地震、颱風有關，如「石時鐘」就是921大地震造成峭壁凹陷呈時鐘狀才出現的新景點，2001年桃芝風災後，再增加「飛來石」景點，重達數百噸的巨石，突然掉落且卡在玉福吊橋下的陡峭山壁，地方人士研判，可能是洪水引發土石流將巨石從上游往下推動，等到洪水與土石流退去才造成巨石卡在峽谷半空中的奇觀，地方遂以「飛來石」稱之。

除此，「人面石」、「魚骨身」等景點，也都與河水長期沖刷有一定關聯性，儘管使得遊憩內容更加豐富、多元，但卻也曝露出地質脆弱的一面。

縣府觀光處表示，最近審計部在「中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」中，指2007至2018年間，全台各地設置的天梯、天空步道、天空走廊及吊橋，總共有13座，其中，太極峽谷天梯遊客數由2011年的巔峰25萬餘人次，下降至2017年的7萬人次，降幅近70％。

該處對此報告十分重視並深入研究，結果發現包括步道、護欄、花架、涼亭等設施，均已十分老舊，也影響園區在觀光市場的競爭力，遂決定封園進行大規模修建，屆時完工，除可提供民眾更優質的旅遊安全及品質以外，進而達到挽回天梯觀光人潮的目的。

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