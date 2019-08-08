清晨地牛翻身 南投民眾：父親節颱風加地震 禮物真大包

2019-08-08 06:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天清晨5點28分發生芮氏規模6.0地震，全台有感，南投縣最大震度3級，很多民眾被搖醒，嚇得準備往外逃，隨即臉書即被地震文洗版，有網友說「父親節來颱風又加地震，禮物包得真大！」，有人以「足恐怖」形容驚嚇的心情，有人則幽默地回應「情人節效應啦」，所幸南投縣消防局表示，目前縣內並無災情傳出。

今天清晨的規模6.0地震，震央在宜蘭縣府南偏東方36.5公里的海域，地震深度22.5公里，雖不算淺層地震，但幾乎很多人都是被地震「喚醒」，驚魂甫定後直稱「比鬧鐘的效果還好！」。

今天是父親節，草屯有年輕把拔臉書發文「父親節地震，不要怕！拔拔在」，民眾則說：「繼921最大欸！超晃嚇死我了！」，也有人回應「好像坐雲霄飛車！」。有網友則說：「父親節來颱風又加地震，禮物包得真大！」，形容今年的父親節真讓人感受深刻。

南投縣合歡山最大的震度3級，南投市、草屯鎮一帶是2級，有草屯的民眾感受到地震是「左右搖晃」，南投縣消防局表示，目前南投縣內並無災情傳出。

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