利奇馬最快週四清晨發陸警 北台灣愈晚風雨愈大

2019-08-07 19:11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中颱利奇馬來勢洶洶，中央氣象局預估，週四下半天到週五是颱風距離台灣最近的時候，影響也最為顯著，提醒週四台灣地區北部、東北部地區要注意雨勢會愈來愈明顯，愈晚風雨會愈大，9日除北部、東北部，雨勢也會向中南部擴展，西半部、東北部要慎防強風豪雨，請民眾務必做好防颱準備。

氣象局預估，週四下半天到週五是颱風距離台灣最近、影響較顯著時段，利奇馬目前在台北東南東方，未來將朝台灣東北部移動，強度會持續增強，暴風半徑也有擴大的機會。氣象局說，利奇馬颱風處在相對大低壓帶，西邊有南海低壓系統、東邊有柯羅莎颱風，未來有充足的水氣影響台灣，但就移動的方向，大低壓帶導引氣流較複雜，行經東北部海面時，路徑有微調機會，預計朝向東北部海面移動機會最高。

利奇馬目前距離台北東南東730公里海面，以每小時15公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒38公尺，七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑70公里；其暴風圈正逐漸接近台灣東部海面，對台灣北部海面、東北部海面、東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽將構成威脅，此颱風中心未來強度稍增強的趨勢。

氣象局表示，台灣海峽南邊目前已觀測到長浪，週四颱風靠近時台灣沿海地區風浪都會增強，週四下半天北台灣就會陸續感受到風雨增強，未來靠近台灣的過程中，近中心最強風力是每秒38公尺，強度有機會達到43到45公尺。

氣象局說，如果颱風比較接近台灣地區，北部、西半部風雨會相當明顯，但若移進台灣東北部海面偏東邊，對台灣降雨會比較舒緩。

氣象局仍不排除陸警發布可能性，預計明天清晨到白天有機會。

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