基隆社會組、自然組指考最高分 都在這間學校！

2019-08-07 12:52

〔記者林欣漢／基隆報導〕108年大學指考分發今天放榜，基隆二信高中指考自然組五科（388.65）及六科（476.65）都是基隆市最高分的蔡欣翰，錄取陽明大學生物醫學工程學系；社會組五科最高分（407.45）的杜子彥錄取政治大學外交學系；六科最高分（492.85）的沈佳佑錄取國立台北大學法律學系法學組，3人都說，堅持到最後指考，如願登上自己心目中的「頂大」，美夢成真。

二信高中表示，高中升學管道多元，普通科今年畢業生，透過繁星、申請及分發入學，總計95人錄取國立大學，這次指考再添30人。學生來到這個環境即認同自己要堅定意志努力實現「大學夢」，因此，堅持到最後指考的學生，也是基隆市高中最多的學校，他們不怕苦，就是想一步一腳印，充實個人實力，未來進入心目中頂大，能更有自信的面對大學的學習生活。

杜子彥的方向非常明確，希望自己能考上政治大學，選擇與政治相關系所發展，這次指考成績出來，超過他個人預期目標，因此向上挑戰，用五科最高分的優勢，錄取國立政治大學外交學系。

杜子彥說，當大學申請入學得知自己沒有錄取預期的政大法律相關系所，毫不猶豫的立下志願，全力衝刺指考，即使學校只剩下不到60名同學留校衝刺，我們的士氣仍然高昂、意志堅定，也因此能在指考分發登上更好的頂尖大學，得以「美夢成真」。

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