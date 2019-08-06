輔導原民特色文化發展產業 前職棒球員他也獲百萬獎助

2019-08-06 15:16

〔記者楊綿傑／台北報導〕原住民傳統文化融入創意，也可以發展成為特色產業！政府鼓勵原民將部落文化開展成商業模式，透過輔導創業，5年來已投入1億元輔助100組團隊，不僅創造超過4億產值，也帶動原鄉部落活絡，原民就業機會。

今年獲得100萬補助的團隊，內容多樣，涵蓋原住民族傳統與現代藝術的應用、食材創新應用、特色農業加工、商品設計開發、導覽旅遊等多元類別。前職棒球員張志強在高掛球衣之後，除了返鄉指導基層棒球，也投身農耕研究，今年他也以「棒球農夫」的優質米，獲得原民會百萬補助金。

張志強表示，一輩子都在打棒球，回到部落後，一直在想自己能不能在除了棒球以外的領域回饋部落，後來受到啟發開始創業之路，但是創業非常辛苦，這次獲得100萬補助，除了充實經費，更重要的是其中隱含的溫度，也就是在創業過程中，有專業的人進來帶領、協助，包括一些專業知識、融資諮詢等等，可以讓新創者少走些冤枉路。

原民會主委夷將· 拔路兒Icyang Parod致詞時說，為鼓勵原住民運用傳統智慧傳達文化內涵，開發生態旅遊、文創、特色農業及其他產業之創新商業模式，2015年就開始推動「輔導精實創業計畫」，迄今已經協助百家原住民創業者圓夢，創造超過400人就業機會及4億產值。

夷將· 拔路兒Icyang Parod也說，將透過100萬餘的創業補助金、多樣的經營事業培訓課程，以及顧問與業師實地訪視諮詢輔導，提高各團隊事業的競爭力，不但可以創造個人的財富，也可以創造族人就業機會，更可以帶動原住民產業發展。

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