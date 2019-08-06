今年比較晚！公費流感疫苗11/15開打 不同族群分階段開打

2019-08-06 14:58

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日宣布，今年因公費流感疫苗全球供貨延遲，將從往年普遍10月1日開打，延至11月15日開打，且屆時會採取分階段開打，11月15日起為國小至高中學生及醫事人員，12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒，明年1月1日起則為其他公費對象。

疾管署副署長莊人祥表示，每年2月世界衛生組織會公布疫苗株，今年則延遲1個月公布H3N2疫苗株，造成全球疫苗生產、供貨延遲。

莊人祥指出，該署已於5月完成採購600萬劑四價公費流感疫苗，但從廠商供貨時程來看，最快11月中旬至12月上旬僅可供應約90幾萬劑，只是以往年全面開打的經驗分析，通常開打第一個月需求量會達到約400萬劑，因此經與專家討論，決定今年將採取分階段開打模式。

莊人祥說明，目前規劃11月15日起為國小至高中學生及醫事人員，12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒，明年1月1日起則為其他公費對象。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人、台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎指出，雖然老年人與嬰幼兒是流感併發重症與死亡的高危險族群，但從防疫角度來看，首波開打對象應該鎖定高傳播族群，以利阻斷或延遲大規模傳播、避免嚴重疫情，因此選擇學生與醫事人員。

李秉穎解釋，在符合公費流感疫苗接種對象中，學生就是最容易互相傳播，並傳染給家人，在社區引發流行；醫事人員生病則會造成醫院人力不足，且可能傳播給病人或其家屬。

對於不少民眾擔心公費流感疫苗延後施打會出現防疫空窗期，李秉穎則強調，流感疫苗保護效果至少可達1年以上，且預防流感也不是單靠打疫苗，包含有症狀就使用抗病毒藥物，以及感染就停課、隔離等，保持高度警戒心也是關鍵。

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