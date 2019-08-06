曾有全台首部升降梯、瑞三礦業選煤場修復工程今動土

2019-08-06 13:17

〔記者林欣漢／新北報導〕歷史建築瑞三礦業選煤場，曾經擁有台灣第一部升降梯，文化部、新北市政府投入1億多元要修復選煤場，今天舉行動土典禮，市長侯友宜說，不管中國遊客來不來，只要我們努力，恢復很多的觀光景點，旅客自然就會源源不斷而來。

猴硐煤礦曾是全台最大、品質佳的礦場，採礦歷史70年，其中，於1920年興建的瑞三選煤場，有2台可選炭500噸的選炭機，1970年代的產煤量幾乎占全國的一半，還設置了台灣第1部貨用升降梯，在台灣煤礦產業發展上有重要地位。瑞三選煤場、運煤鐵道和洗煤機具等在2005年登錄為歷史建築，但建物閒置已久，經歷年風吹雨淋，傾頹荒廢，還曾發生屋梁主結構體坍塌等情形。

經過數年的調查評估，文化部、新北市府斥資1億2000餘萬元要修復選煤場，今天舉行動土典禮，預計2022年完工，出席的老礦工開心地說，等了20多年，終於盼到這一天了。

侯友宜表示，觀光旅遊最重要的是自己本身，把文化資產的歷史軌跡、好山好水的原貌展現出來，別人一定會來，猴硐不是只有貓村一個觀光景點，還保有煤礦業，透過鐵道、自行車串連雙溪、瑞芳的礦業文化旅遊廊帶，創造出結合礦業歷史、視覺藝術及文化觀光複合性場域，帶動地方經濟與觀光發展。

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