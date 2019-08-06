利奇馬直逼強颱恐侵台 專家：週五影響程度最大

2019-08-06 09:11

〔即時新聞／綜合報導〕今年第9號颱風利奇馬來勢洶洶，未來路徑備受關注，氣象局指出，若未來路徑往北修沒登陸，走擦邊球從北部海面過去，就不排除是西北颱。氣象專家吳德榮指出，利奇馬有機率成為今年第一個侵台颱風，且是進入颱風季以來最強的颱風。天氣風險管理公司總經理彭啟明則指出，週三可能陸續發布海上或陸上警報，週五清晨颱風中心則有機會登陸北台灣。

氣象局指出，今天台灣西半部晴朗悶熱，東半部則會有短暫陣雨，氣溫偏高達攝氏32至37度。颱風動態方面，第8號颱風范斯高已登陸日本九州地區，持續朝西北方向移動，對台灣無影響；第9號颱風利奇馬於今天清晨2時，則是位於鵝鑾鼻東南東方約960公里的海面上，並持續朝西北接近琉球群島，預估會經過台灣東北邊海面。

針對利奇馬是否會成為西北颱？氣象局則說要依未來路徑而定，若路徑大幅往南修，在宜蘭或宜蘭、花蓮交界登陸，颱風結構將被破壞，並以中颱強度影響台灣；但若是路徑往北修沒登陸，結構沒被打掉，並走「擦邊球」或比較在北部海面、彭佳嶼過去，就不排除會是西北颱，對台將有較大影響。

吳德榮今日在「三立準氣象•老大洩天機」專欄則指出 ，「利奇馬」今晚將增強至「中度」（33米/秒），明晚更將增強至43米/秒，直逼「強烈颱風」（51米/秒），且通過台灣附近的模擬路徑，數量多到不容忽視，不管是中心掠過東北部海面，或是直接登陸台灣都有可能，因此有機會成為第1個侵台颱風，且是進入颱風季以來最強的颱風，但實際發展及各地受威脅程度，仍有待持續觀察。

彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」則指出 ，過去兩天的預測裡，利奇馬路徑都有逐漸往西修正的趨勢，不過西偏程度會有多少，則是要看太平洋高壓西伸程度與颱風的互動的狀況，以目前預測來看，從北部海面到新北、宜蘭或花蓮北部都有機會。至於影響時間點，預估週三就可能陸續發布海上或陸上警報，週四下半天，颱風外圍環流將逐漸影響台灣北部及東半部，晚上暴風圈有機會碰觸陸地；週五清晨有機會中心登陸北台灣。

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