為白帶魚請命！學者發起聯署暫緩直航中國

2019-08-05 15:03

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣白帶魚要出口到中國必須經小三通管道，漁業署上個月預告辦法，將開放運輸漁船直航中國卸貨出口，學者、環團憂心造成白帶魚浩劫而發起聯署，要求暫緩辦法，管制外銷數量和捕撈數量，並採取內銷優先原則。漁業署表示，預告期就是希望蒐集各界意見再做修正。

責任漁業指標創辦人徐承堉、國立宜蘭大學生技與動物科學系助理教授陳永松、國立台灣海洋大學應用經濟研究所副教授詹滿色、荒野保護協會、主婦聯盟生活消費合作社、台灣環境資訊協會等昨天發起緊急聯署，要求漁業署暫緩實施《試辦漁船運搬沿近海白帶魚管理辦法》，確保台灣沿近海漁業資源永續，一天之內聯署人屬就超過3000人。

台灣白帶魚如果要出口到中國，必須走小三通管道，先到金門報關、經廈門再進入中國市場。徐承堉表示，今年7月24日漁業署公告管理辦法後，預告期僅14天，辦法將開放冷藏白帶魚搬運船直航中國販售，他們並不反對這項可以降低成本、提升魚價的措施，但是政府應該暫緩辦法、召開公聽會、展開調查研究、管制外銷數量與捕撈總量，並採取內銷優先原則。

徐承堉指出，白帶魚外銷中國的數量年年攀升，2015年銷中僅36公噸，2017年提高到6525公噸，去年已經來到1萬3千720公噸，短短3年就多381倍，將來如果開放搬運船透過指定漁港直航中國，將可降低運輸成本並縮短航程，恐加劇捕撈數量。

徐承堉表示，過去政府沒有白帶魚資源的相關調查，無論是台灣白帶魚捕撈數量、消費數量或卸貨申報資料都沒有相關統計，但是漁民其實都知道現在已經比以前少很多，政府在拿不出科學數字前，貿然開放沒有管制，只會加速資源滅絕，所以政府更應該建立台灣白帶魚的資源資訊，調查整體捕撈量。

陳永松認為，政府應該做好資源量的評估，深入調查每年捕捉多少量比較適合，他實際在漁港邊看的時候，拖網回來一看，不分大小魚全部都抓起來，顯現資源沒有好好管理。

徐承堉也強調，不能讓台灣人沒有白帶魚吃，必須訂定內銷優先原則，現在很多漁販攤商都擔心辦法上路後，白帶魚都被中國買走，雖然中國價格是台灣的3.6折，形同賤賣台灣珍貴的海洋資源，但是因為中國需求量大，所以以量取勝，如果政府沒有管制，恐怕造成台灣白帶魚價格高漲或甚至沒魚可吃。

漁業署副署長王正芳表示，白帶魚在東海這邊主要有中國、韓國、日本和台灣捕撈，中國一年約捕撈110萬公噸、韓國約15萬噸、日本約6萬噸，台灣則大概2到3萬公噸，透過這次辦法，利用漁船籌組共同運銷機制，會要求加入的漁船都要提出捕撈量，藉此掌握總量，並進行科學研究，目前還在預告期，會聽取各界建議。

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