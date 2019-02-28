好噁！他吃自助餐白帶魚 咬入滿滿「海獸胃線蟲」

2019-02-28 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾今（28）日在台北市吃自助餐，選取1條白帶魚放入餐盒內，不料竟在吃牠時，驚見牠體內充滿「海獸胃線蟲」，驚悚的畫面讓他直呼「想吐」，也把這幅景象分享給網友觀看。

民眾將照片上傳到臉書社團「爆怨公社」，當中顯示1尾剖開後、煮熟的白帶魚，在體內與其四周滿是海洋寄生蟲——「海獸胃線蟲」，這位民眾表示，「吃了幾口之後」才發現不太正常，「光看就覺得噁心想吐」，這尾魚事後成為廚餘，沒有繼續食用。

有網友指出，「海獸胃線蟲」利用魚類或是海生哺乳動物來完成生命週期，無法在人體內發育成熟或是交配產卵，但若被幼蟲寄生、或是本身患有「蠕蟲過敏症」，可能引發腹瀉、肚子痛，甚至出現蕁麻疹、嘔吐等症狀，需要用藥物抑制症狀，或透過手術取出幼蟲。

不少網友看見恐怖的畫面後，紛紛留言提到「蛋白質是牛肉的5倍」、「自助餐的魚類海鮮類盡可能不要買」、「白帶魚寄生蟲真的很多，我了解後幾乎不敢吃」、「全身雞皮疙瘩起來，頭皮發麻」，但也有常釣魚的網友認為，「見怪不怪囉，只要是魚一定多少都有，我們吃的都是人家清理乾淨才拿出來賣的」。

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