百歲小學堂！ 84歲阿嬤會寫自己名字了

2019-08-05 14:35

〔記者劉曉欣／彰化報導〕活到老，學到老！彰化縣84歲阿嬤梁陳金晟，小時候念過2年日文書，後來遭逢戰亂就沒有繼續升學；來念「百歲小學堂」後，拿筆學寫字，開心的說「終於會寫自己的名字了」！

弘道老人基金會今年在福興鄉外埔社區開辦「百歲小學堂」，為期4個月的識字課程，共有35位、平均75歲以上的長者參加，年紀最大的是92歲的陳雅阿嬤，全勤獎是梁陳金晟阿嬤；還有夫妻一起來參加，分別是90歲陳研阿公、87歲陳洪梅阿嬤。

今天在大興國小舉辦「百歲小學堂」期末考，由大興國小女子足球隊員當起小小陪考員，幫忙阿公、阿嬤拼出文字卡，再幫阿公、阿嬤穿上學士服、戴上學士帽，體驗一日的大學畢業生。

拿到全勤獎的梁陳金晟阿嬤說，以前不識字，因為出門在外都靠丈夫、兒女幫忙，也不覺得有不方便的地方，就算是看電視就專挑台語節目，如今丈夫過世了，社區有開辦識字班，她就想來學寫字，最大的心願就是希望能寫自己的名字；現在雖然寫得不好，但至少可以拿著筆慢慢寫，真是太開心了。

陳雅阿嬤說，她在日治時代有念完國小，當時都是日文課本，因為日文有漢字，所以，她有認得一些漢字，這次再來念小學堂，又多認識一些字，覺得很有成就感；外埔社區理事長鐘志堅、總幹事黃德滿則稱讚陳雅阿嬤，雖然年過90，堅持自己慢慢走到社區來上課，學習精神令人敬佩。

而陳研、陳洪梅夫妻檔，都先後中風過，在民生國任教的兒子陳忠正鼓勵來念小學堂；陳忠正說，爸爸有念書識字，媽媽不識字，媽媽來學認字，爸爸則是來上課，順便教印尼外傭學中文，重做學生，心情更好。

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