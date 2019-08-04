捕大魚！ 桃園千人牽罟 體驗古早討海人捕魚技法

2019-08-04 23:57

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市原訂7月舉辦的「海客文化藝術季─牽罟體驗活動」，先前因強烈南風導致風浪過大影響，延至4日在新屋區永安漁港南岸登場，早先的網路報名名額800名迅速額滿，大批民眾一早聚集到活動現場，爭取現場保留的250個名額，主辦單位另邀請100名來自中國、越南、印尼、泰國、日本等地的新住民及外籍朋友體驗牽罟，讓來自不同文化、族群的民眾都能深入體驗桃園獨特的海洋客家文化。

牽罟是早年的捕魚方式，靠的是簡易的小船、一張大漁網跟眾多人力，就可以滿載而歸！4日牽罟結果漁獲量豐富，捕獲約20台斤，以青旗為最大宗，青旗外型就像是縮小版的旗魚，長長的嘴，細細長長的身軀，另有鯖魚及竹莢魚等，讓參與民眾非常興奮，樂得將戰利品帶回家加菜。

桃園市長鄭文燦也到場與民眾合力拉漁網表示，客庄12大節慶之一的「海客文化藝術季」至今已辦理4屆，市府團隊試圖找回過往客家先民在濱海地區的海洋漁業文化，藉由牽罟與築石塭的等活動，讓市民有機會體驗客家先民因應自然生態的捕魚方式。

此外，由於新屋沿海一帶擁有台灣本島僅存的石滬文化，市府除了保留石滬，也於新屋好客莊園辦理海客靜態展，展示堆疊石塭、泥磚牆及罟寮等造景，並搭配老照片與相關農漁具的珍貴文物，期望完整復刻舊時沿海的風華，讓觀展民眾感受海客風情。鄭文燦也預告，9月28日起舉辦的桃園農業博覽會還會有類似活動，歡迎大家前來體驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法