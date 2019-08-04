農業缺工！中部出現「黑色打工部隊」 大多是留學生

2019-08-04 23:19

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣農業缺工嚴重，苦力的工作，找不到人手幫忙！這2年彰化縣出現一支「農業生力軍」，他們大多是「外國留學生」，出賣勞力，賺取學費，農場急要人力時「即刻救援」，這些不會講台語的外國人，因為耐操、不喊累，個個跟農民結交為好朋友，農民還稱他們是「地表最強農民好幫手」。

「地表最強農民好幫手」並非傳統的「外勞」，他們都在明道大學唸書，有些甚至已修得碩士學位，這支團隊共有45人，他們分別來自台灣、馬來西亞、史瓦帝尼、印尼、越南、韓國、蒙古、香港…等國，學生利用課餘時間組成「苦力團隊」，意外解決鄉間農業缺工的問題。

團隊中有三分之一成員來自台灣非洲友邦國家史瓦帝尼，他們因為外表黝黑，常引村人側目，但相處久了就融入台灣社會。

這支團隊由馬來西亞學生江貞輝一手創立，工作通常是田間最粗重的苦力，例如高麗菜、包心白菜收割搬運，其次是秧苗場的穴盆植栽，以及農耕播種。農民給他們的工資完全比照台灣人的標準，通常一人工資依勞力的輕重，一天約1千至3千不等。

就讀明道休閒保健研究所的江貞輝，7年前透過外交部青年專班得以到明道大學免費就讀兩年，但老家三代務農的他，生活非常拮据，興起打工念頭，因為身材魁梧，被溪州農友相中，到農場幫忙，在這裡他發現「台灣農業缺工很嚴重」，農民求他「幫我找更多幫手」，由於江貞輝認識不少需要打工的外籍生，大家串聯起來，工作「應接不暇」，在明道大學應用科學院長劉程煒的牽線下，獲得史瓦帝尼的「黑人部隊」。

劉程煒說，台灣農業缺工嚴重，前行政院長賴清德前年到溪州鄉漢光農場參訪就發現這支團隊，一問之下才知這些「打工仔」都是明道的外籍生，賴院長覺得外籍生來解決農業缺工問題是很好的方式，後來農會委針對外籍生「打農工」研擬更優厚的條件，時薪調高為2百元，但一週僅限廿小時，寒暑假則不受限，學校很肯定這支外籍生農工團隊。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法