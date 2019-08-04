廢棄廁所變身木工坊 黃聖彥率隊製作小提琴

2019-08-04 20:30

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣竹田國小的廢棄廁所閒置超過20年，6年前透過校方巧思，在外牆彩繪上「龍貓公車」成為校園藝術造景，但廢棄空間始終沒能運用，今年暑假竹田國小請台灣少數小提琴製琴師黃聖彥進駐，把廢棄廁所活化成為木工坊，帶領學童動手製作小提琴。

黃聖彥說，台灣的物質很豐富，但也很浪費，很多東西都用不久，衣服、手機淘汰的速度相當快，他也曾經在垃圾場看見被丟棄的小提琴，其實小提琴的壽命很長，在歐洲常見歷史悠久的百歲小提琴，希望帶著學童，透過自己去做琴這件事，體會到愛惜的觀念。

竹田國小的廢棄廁所建築空間完整，學校秉持著愛物惜物的觀念，為廢棄廁所活化，竹田國小校長謝俊明說，「龍貓公車」前身是學校的廁所，因為位置離教室遠，功能不彰，停用後學校6年前帶著學童進行彩繪，希望讓校園角落亮起來，小提琴的製作聲響大，「龍貓公車」成為絕佳的工作場所。

學童跟著老師刨木，專心用鑿子鑿出音孔再用砂紙打磨，讓躁動的心靜下來，考驗著學童的專注力與耐心。

黃聖彥說，製作一把小提琴需要100個小時，最困難的地方就是要靜下心來，對小朋友來說是一項耐力的訓練，但當琴製作出來，拉出聲音的那一刻，就會特別有成就感。

謝俊明也表示，目前學生完成了3把琴，由於每把手工小提琴的木材成本就要2萬元，未來會視經費情形再繼續開辦小提琴工坊，未來更計畫成立弦樂隊，帶給孩子不一樣的學習體驗。

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