幼兒親子牙醫體驗營 小朋友不再害怕看牙醫

2019-08-04 09:52

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府與基隆市牙醫師公會合作辦理「幼兒親子牙醫體驗營」，今年邁入第三年，透過口腔衛教遊戲、可愛卡通繪本等寓教於樂的方式，教導小朋友正確的飲食和刷牙習慣，也不再害怕看牙醫。

這次的基隆市幼兒親子牙醫體驗營在百福國中的百福非營利幼兒園登場，牙醫師林建宏利用自製口腔衛教遊戲道具和可愛卡通繪本等方式，教導小朋友正確的飲食和刷牙習慣；牙醫師蔡宛儒則提供家長口腔保健知識，以及如何幫小朋友正確刷牙和使用牙線的技巧。

潔牙實作教學後，體驗營還安排幼兒及家長直接到宏大牙醫診所參觀，診療器材變身為消防車、噴水槍、飛機、大象鼻子等，讓小朋友坐上診療椅，體驗認識各式各樣的看牙工具，連原本害怕看牙的小朋友，也舉手想坐上診療椅嘗試一下。

活動最後還有「親子潔牙默契大考驗」，讓家長現場使用牙刷幫幼兒潔牙，並且頒發每位小朋友穿著醫師袍照片的結業證書。教育處代理處長陳淑貞表示，政府補助六歲以下幼兒，每半年一次免費的塗氟，希望這個活動可以讓潔牙護齒的概念從小紮根，讓幼兒敢張開嘴巴給牙醫師檢查塗氟。

基隆市牙醫師公會理事長林大偉表示，學齡前幼兒普遍害怕看牙，公會和教育處合作辦理親子牙醫體驗營，希望以童趣且貼近幼兒的方式，建立家長與幼兒正確的潔牙觀念，讓幼兒確實刷牙，不再害怕看牙醫。

牙醫師公會副理事長暨口衞主委林建宏也說，幼兒的手部小肌肉尚未發育完全，無法靈巧使用牙刷和牙線潔牙。因此小朋友的牙齒一定要由家長協助刷牙到小學1、2年級，協助使用牙線到小學5、6年級。讓孩子從小養成口腔清潔習慣，都能擁有健康的牙齒，展現美麗的笑容。

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