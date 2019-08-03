全球城市小姐港都比美 5國城市佳麗來加持

2019-08-03 18:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕2019年第14屆全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使選拔大賽，今天在高雄巨蛋展開總決賽，共有23位佳麗競逐城市小姐、7位俊男挑戰城市先生，還有來自5國的城市佳麗到場相挺，讓高雄選美文化更加豐富。

全球城市小姐前身為中華港都小姐，1994年正式更名為「全球城市小姐」，大會創辦人、出身高雄且當選港都小姐的張如君說，全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使選拔大賽，是全球以城市為主題的第一品牌賽事，維基百科列為全球第五大選美品牌，有超過7國、150個城市組織參與。

她說，2019年第14屆全球城市小姐（先生）暨全球城市形象大使選拔大賽，特別搭配總決賽地點，以「愛與包容、文旅城市」為主題，希望讓選美文化更豐富多元。

主辦單位說明，今年參賽選手素質頗高，分別來自高雄科大、台中教育大學、澎湖科大、樹德科大，還有多所高中職，女選手平均身高165公分，更有身材修長的177公分，經密集訓練，美姿美儀走台步、才藝展現後，變得更加自信。

總決賽更由賽區主席木熙衣、賽區執行主席MeiYen女士和理事長張如君，率領五大選美皇后與高雄市進行城市交流，這也是新的創舉；5個城市佳麗分別是來自日本東京的大島惠一（Kazue Oshima）、菲律賓馬尼拉的珊卓拉（Zandra Liwanag）、葡萄牙波爾多的泰爾瑪（Telma Madeira）、拉脫維亞里加的艾琳娜（Alina Matvejeva）、愛沙尼亞塔林的伊洛娜（Ilona Dmitrijeva）。

城市小姐大中華總決賽預定於2019年10月12日（星期六）在重慶舉行，世界盃總決賽將於2019年11月02日（星期六）在濟南舉行。

此外，2019亞洲小姐總決賽8月10日也將在高雄林皇宮舉行，這是亞洲小姐選美盛會第一次移師高雄舉辦，透過國際選美賽事與國際接軌，讓全世界再次聚焦高雄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法