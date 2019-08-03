澎湖人共同回憶 舊發電廠遭突襲強拆

2019-08-03 13:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕爭議多時的澎湖縣隆貴公園廣兼停聯通道路工程，最令外界爭議的是拆除舊發電廠建築，澎湖縣政府竟趁週末假期「突襲」施工，並拒絕媒體入內採訪；現場坐鎮的建設處城鄉發展科長陳韋成表示，事先已發公告，管制是為了防止陳抗。

澎湖縣政府規劃由新生路貫通海埔路，開闢聯接道路，在隆貴公園及台電舊電廠分設2座停車場，並以聯接道路為名，規避都市計畫道路開闢應有的程序，但根據陳慧玲議員調查，道路直接連接到海埔路，根本未與電廠內停車場相通，同時由於道路必須拆除舊電廠廠房，外界一直希望保留澎湖人共同的回憶。

今日週末假期，澎湖縣政府突襲式動工，用2台怪手展開拆除作業，並先行封阻舊電廠出入口，隆貴公園自救會在臉書上直播號召民眾前往，都不得其門而入，連記者採訪都吃閉門羹，澎湖青年陣線發起人冼義哲公開質疑前縣府顧問郁國麟，身兼文資審查委員及工地管理負責人，未做利益迴避。

針對外界質疑，陳韋成表示動工事先告知村里辦公室，工地管制是預防民眾陳情抗爭，但外界認為刻意選擇在週末假期動工，澎湖縣政府公務人員還真是勤勞！至於利益迴避部分，郁國麟表示，文資審查未出席，已做好利益迴避本分，而拆除的電廠也非歷史建築，是1983年以後興建。

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