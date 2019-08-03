黑客松飆AI設計 北醫：急重症、癌症判讀AI都能協助

2019-08-03 11:49

〔記者吳亮儀／台北報導〕「2019保險金融與AI智慧健康區塊鏈黑客松競賽」今、明兩天登場，首次納入健康管理和疾病預測等設計，由工研院和北醫附醫合辦，院長陳瑞杰說，包括急重症、癌症影像判讀等未來都能借助AI人工智慧協助。

黑客松首次針對大數據、演算法、人工智慧、區塊鏈、醫學、保險與金融等跨領域的高難度融合競賽，邀請各方好手於重症疾病AI預測、流行病預警模型、檢傷語音AI引擎設計模組。

北醫附醫院長陳瑞杰以「Health is a Choice, not Chances」為題發表演講，他表示，隨著人口老化、慢性病患增加，全球健康產業面臨嚴峻挑戰，照護人員不足與長期照護都是問題；預估未來2025年醫療產業有20%工作需要AI協助，以自動化取代人力。

陳瑞杰說，現在北醫已將AI應用在一部份加護病房的管理上，例如儀器監測病患的生理數據發現可能是敗血症的前兆，就會趕快通知醫護人員來處理，未來若AI更精進，希望可從現在的前四小時預測提升到前八小時就能預測到。

陳瑞杰說，AI也能協助醫護人員的日常作業，減少負擔，例如護理師不用再在下班後仍要填寫許多表格和資料，都可由AI自動登錄，這能讓醫護人員負擔減少、降低離職率。

AI也能應用在疾病判讀上，也能整合個人健康照護資料，提升整體資料安全性與保障個人資料隱私，陳瑞杰說：「AI不可能取代醫師，但未來會使用AI的醫師會取代不會AI的醫師。」

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