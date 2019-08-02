桃園龜山工四工業區滯洪沉砂設施啟用 提升防洪抗災能力

2019-08-02 22:21

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府推動龜山區工四工業區「東側坑溝兩岸滯洪沉砂設施工程」、「頂湖一街滯洪沉砂設施工程」，下午由市長鄭文燦主持竣工典禮，他說，兩工程共設置3座滯洪池，可提供1萬191立方公尺滯洪量、1040立方公尺沉砂量，有效強化工業區排水與防洪抗災能力。

桃園市政府爭取前瞻計畫經費挹注，共斥資1億1300餘萬元增設工四工業區內2處滯洪沉砂設施，希望改善工四工業區內的排水問題，在台商回台投資的關鍵時期，讓台商能放心選擇工四工業區作為開設新廠房的地點。

2處滯洪沉砂設施以3座滯洪池D1、D8、D8-1池為主，鄭文燦說，3座滯洪池集水範圍包括東側坑溝兩岸、頂湖一街等地，面積近40公頃，共提供1萬191立方公尺滯洪量、1040立方公尺沉砂量，定能有效提升工業區與周邊區域的滯洪防災能力。

其中D1池是濕式滯洪沉砂池，低水位期間將作為植生物棲息場所，具備水質淨化等功能；D8池是乾式狀態，平日可供作居民休閒運動使用；D8-1池設置陡槽溝、清掃孔等滯洪沉砂設施。

D1、D8池還分別增設景觀平台、木棧道、生態浮島、造型花架、景觀步道、造型跨橋等設施，將成為大坪頂地區居民運動休閒的好去處。

至於滯洪沉砂設施周邊仍有許多剩餘空間，後續將由龜山區公所依據居民的需求，設置簡易運動或遊憩設施。鄭文燦說，市府水務局另將針對工四工業區與周邊社區進行檢討後，劃出「山坡地」範圍，盼讓土地更活化使用，帶動地方的整體發展。

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