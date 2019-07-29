比圓林園還大！ 員林龍燈公園要打造滯洪池

2019-07-29 21:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林市靜修路、莒光路地處低窪，每逢大雨就淹水，為解決水患沈痾，縣府有意於莒光路上龍燈公園打造一座滯洪池，滯洪水量可達4萬7000立方公尺，比圓林園防災公園滯洪面積31490立方公尺還大。彰化縣政府水利資源處表示，工程完工後最多可減少76%淹水體積，目前設計案已發包，預計最快2021年9月完工。

員林市區因雨水下水道設計不良，地下管線多等影響，每逢大雨市區內過溝排水、南平排水系統因來不及宣洩下游，造成市區道路積水，彰化縣政府於去年1月在員林大道北側打造一座「圓林園防災公園」，已多次在豪雨來襲時，順利調節過溝排水暴漲水量，在眾人見證滯洪池功效後，彰化縣府再向營建署爭取經費1億7千萬元，將於員林大道南側與莒光路上龍燈公園蓋一座滯洪池與莒光路下水道工程，解決南平排水系統長年水患問題。

彰化縣長王惠美今日由水資處與地方民代陪同下前往龍燈公園會勘，她表示，過去員林市防洪標準每小時時雨量是45毫米，現今極端氣候不斷，只要一下雨，很快就超過這標準，因此希望龍燈公園滯洪池和莒光路下水道完成後，防洪標準能與台北、東京齊驅，達到每小時時雨量71毫米。

王惠美也說，滯洪池設立能提升都市防洪能力，也具備休閒遊憩功能，可兼顧環境整潔以及提升居民生活品質，指示水資處務必妥善規劃設計，讓滯洪池發揮最大效益。

水利資源處長陳詔慶指出，龍燈公園滯洪池面積約3.34公頃，設計向下挖深3公尺，滯洪水量約為4萬7000立方公尺，比圓林園3萬1490立方公尺大上不少，根據歷年員林降雨紀錄資料頻率迴歸分析，採用同位序法求得員林10年重現期設計雨型，若本工程與莒光路下水道完工後，可讓員基週邊淹水量約減少57%至76%，防洪標準每小時時雨量可由45提升到71毫米。

不少民眾也擔心地標「龍翔霞蔚」龍燈座是否遭移除，大水來了會否「龍困淺灘」？陳詔慶說，龍燈座不會移除，周邊還會強固設計，不影響滯洪功能，公園內籃球場也會保留，保留完善休閒空間。

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