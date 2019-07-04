中市第1座！ 多功能九渠溝滯洪池防洪兼灌溉

2019-07-04 16:50

〔記者歐素美／台中報導〕新社區九渠溝流域因排洪斷面不足，豪雨時常造成協成、永源、大南等里淹水，市府協調利用種苗改良繁殖場用地及爭取農委會水土保持局補助1.26億元，辦理滯洪池工程，去年2月動工，今天落成啟用！副市長令狐榮達表示，九渠溝滯洪池是台中市第一座兼作汛期防洪、引水灌溉及休憩地區的多功能型滯洪池，可望解決新社及九渠溝下游長久以來的水患問題。

水利局舉行「新社區九渠溝滯洪池工程完工」落成典禮，副市長令狐榮達、水利局長范世億、立委江啟臣、沈智慧及市議員冉齡軒、蔡成圭、水土保持局長李鎮洋等皆出席。

水利局長范世億簡報指出，九渠溝滯洪池是台中市第一座兼作汛期防洪、引水灌溉及休憩地區的多功能型滯洪池，園區佔地共3.8公頃，為在槽式上、下兩池設計，最大滯洪量可達到12萬噸，可減少下游淹水面積30公頃，保護575戶人民生命財產安全。

范世億指出，新社區崑山、水井、石岡區頭坪、二坪及北屯區大坑，受地形影響，缺乏穩定水源，為使水資源有效利用，滯洪池上池平時也可蓄存白冷圳灌區餘水2.5萬噸，作為乾旱時期水源，預計可提供周邊1270公頃缺水地區灌溉使用。

目前九渠溝滯洪池引水供大坑地區使用的輸水工程，已獲中央核定總經費共1.2億元，並於今年1月11日開工，預計明年5月完工，除可提供大坑地區部分農用灌溉用水，豪雨時也可作為九渠溝退水路線，兼具提供水源和防洪效益。

另送往新社區崑山、水井及石岡區頭坪、二坪的輸水工程，水利局已和台中農田水利會簽訂「白冷圳擴大灌溉區域合作備忘錄」，將合作推動白冷圳擴大灌區計畫，並向農委會爭取工程經費，未來將使更多地區受惠於白冷圳的水源。

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