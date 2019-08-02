高市捷運局釋地招商 18家廠商參加找商機

2019-08-02 19:48

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市捷運工程局今日舉行高雄市大眾捷運系統土地開發108年度招商說明會，共推出4處開發用地，吸引18家廠商報名與會，包括壽險、營建、停車場等業者，顯示捷運站周遭土地有相當潛力。

說明會在高市漢來飯店舉行，捷運局推出4處開發用地分別為左營區富國停車場標租案（左營區富國、忠言路口）、捷運O4站周邊商業區設定地上權案（前金區中正四路、自強二路口）、輕軌C6站周邊商業區設定地上權案（前鎮區忠勤、成功路口）、輕軌C5站特貿區設定地上權案（前鎮區成功二路、凱旋四路口）。

捷運局長范揚材指出，富國停車場標租案率先於7月份公告招標（高雄市左營區新庄段八小段88地號市有公用土地標租案），並訂8月9日上午10時開標，該案基地位於凹子底商業區，鄰近大順路好市多及富邦人壽即將開發的舊龍華國小設定地上權基地，周邊商業活動熱絡，居住人口密集。

范揚材說，該基地已完成都市計畫檢討，配合地區發展需求，賦予富國停車場得以開發停車場相關附屬事業，包括地區型賣場及零售服務業等用途，歡迎業者把握機會，詳細投標資訊與內容請可至捷運局網站查詢。

捷運局指出，下半年度將陸續釋出捷運O4站周邊商業區設定地上權案、輕軌C6站周邊商業區設定地上權案、輕軌C5站特貿區設定地上權案等3筆商業開發用地，各有絕佳交通、地理等優勢。

其中輕軌C5站特貿區設定地上權案、輕軌C6站周邊商業區設定地上權案都位於亞洲新灣區，同樣毗鄰輕軌車站，周邊大型建設包括高雄展覽館、市立圖書總館、港埠旅運中心、海洋文化及流行音樂中心等，開發榮景可期。

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