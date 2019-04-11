部分區段環境衝擊大 高捷岡山路竹延伸段進二階環評

2019-04-11 19:31

〔記者楊綿傑／台北報導〕前次審查被質疑必要性的「高雄捷運岡山路竹延伸線」（第二階段）開發，今於環保署進行專案小組第4次初審會議，會中討論仍聚焦該路線必要性、與台鐵競合、部分區段對環境衝擊等面向，最後環委做出建議全案進入二階環評決定，理由大多集中在對RK7及RK8站的疑慮。

岡山路竹延伸線總長13.09公里，第二階段路線佔其中11.63公里，規劃設置RK2至RK8共7座車站，連線包括高雄科學園區、本洲產業園區，被視為是高雄都會區北向交通路網重要一部分。

有環委認為，這條延伸線最重要誘因應該在與台南都會區連結，意義應該在鼓勵民眾搭乘大眾運輸，但開發單位資料偏重描述性，缺乏數據與配套措施。

也有環委疑慮，這條延伸線跟台鐵捷運化是否有搶客情形，報告中台鐵表示不會再新增通勤車站，那捷運延伸線是否就有足夠人搭乘？目前預估人數可能都是高估，且另外還有票價比台鐵貴的問題。

環委並提到，RK2至RK8的開發中，RK6至RK8爭議比較大，不只台南這邊有不確定，拓寬拆民房等也具有不確定性，也許可以先進行RK2至RK5，建議開發單位思考其他的放在第三階段再開發。

當地居民認為，部分地區還存有土地爭議，雖然非常希望北高雄發展，但目前若要做，RK2至RK5較為適合，為何高雄捷運局非要一次做到滿？且實際上來說，當地公車根本都沒人坐了，未來延伸線票價又較台鐵貴，建議先增加公車班次選擇。

開發單位補充，台鐵主要是城際間運輸，當然也有在都會區佈建通勤系統，但是這與捷運型態不同，台鐵主要以都會區中兩者共同建構出北高雄基本運輸網絡，用供給培養使用需求，彼此相輔相成，與西部的台鐵及高鐵類似。

此外，開發單位也表示，這條路線將可擴大高雄台南生活圈，連結北高雄到台南間的景點、科學園區、學校、醫療等，也會透過聯合開發，導入地方特色，繁榮地方、帶來商機，另也不會因為捷運拆人家房子。

閉門會議中，環委普遍認為，依照目前規劃，岡山路竹延伸線與台鐵部分區段高度重疊，且RK7及RK8段沿線居民居住密度高，可能造成景觀、噪音衝擊，因此建議全案進入二階環評，後續開發單位於環評大會討論時，應補充RK7及RK8衝擊之替代方案及減輕對策；檢討計畫需求高估情形、停車需求及臨停問題、具體提出符合當地需求之路網配套措施等資料。

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