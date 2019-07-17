高捷岡山路竹延伸線 第2階段環評過關

2019-07-17 20:05

〔記者劉力仁、王榮祥／綜合報導〕打造高雄30分鐘生活圈，高雄市捷運局規劃高雄捷運岡山路竹延伸線（第二階段）今天順利通過環評審查，未來將整合紅橘線資源，提供北高雄更多行的便利。

行政院環保署今下午召開環境影響評估審查委員會第360次會議，高雄市政府由副秘書長張裕榮率捷運局同仁列席說明審查，高雄捷運岡山路竹延伸線（第二階段）RK2~RK6路段起點銜接第一階段岡山車站，行經岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、高苑科技大學、路竹市區，止於湖內區之台鐵大湖車站附近（台1線與台28線交叉口），全長約11.63公里，共設置7座車站。

張裕榮指出，市府審慎衡酌考量路竹區中山路台一線尚未拓寬，在計劃RK7~RK8路段影響沿線景觀與噪音振動衝擊下，為讓本計畫加速審議通過，經依規定向環保署申請調整開發規模為RK2~RK6，並經環保署召開4次專案小組審查會議、2次環評審查會，終於獲環保署本次委員會審查認可。

高雄捷運局強調，此一規劃案將可使捷運服務範圍擴及岡山、路竹地區，打造高雄30分鐘生活圈；串連楠梓加工出口區、橋頭科學園區以及南科高雄園區等3大科技園區之旅運需求；也串連小港國際機場、高鐵左營站等，旅客不需要多次轉乘。此路段彌補北高雄地區公共運輸網絡不足之處，使台鐵、捷運、客運相互轉乘。

至於本次未納入的RK7~RK8路段，市府也將循程序另案納入第三階段辦理環評作業。

環評委員審查過程中，質疑高雄捷運局運量估算不確實，要求針對各運具之通勤需求，對周邊環境、居民之衝擊提出減輕對策；高雄市捷運局估算RK2至 RK6運量，民國130年每天為39440人次，尖峰時段每小時4930人次。未來沿線將有13%居民搭乘捷運，降低汽機車使用比率，也將對台1線擬定汙染減輕對策，最後獲得環評委員認同，通過此案。

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