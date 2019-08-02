棄百萬薪！孝心醫護返鄉顧截肢爺 籌設長照守護社區

2019-08-02 19:15

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投竹山秀傳醫院遠距暨共照中心副主任紀盈如，7年前放棄在南部醫院的百萬高薪工作，毅然來到竹山，只為照顧住在鹿谷偏鄉的截肢外公與年邁外婆，近年在照顧老人家之餘，也考量社區老化嚴重，向院方爭設社區長照站，今鹿谷秀峰長照C據點歡喜揭牌，紀盈如還向外公外婆「奉茶」表達孝心，令外婆感動得掉下不捨眼淚。

紀盈如表示，照顧長輩至親是晚輩應該做的，尤其是在自己有能力的時候，還能報答家中長者，就是世界上最美好的事！雖然在南投的工作比原本的薪水低，但能就近照顧外公外婆，不用整日在外地提心吊膽，能夠來得及照顧家人，得到的比失去的更多，一切都很值得。

紀盈如還透露，長照站日前開張，原本外公還抗拒，不太願意來，她為了鼓勵外公加入長照，與社區長輩一起互動，還使出「苦肉計」，向外公聲稱若據點沒人來上課，她會被「辭頭路」，外公心疼她，便天天到長照站報到，甚至還早到，現在外公有長照站，外婆也不用全天陪著外公，有了自己的時間與空間，心情也變得輕鬆許多。

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