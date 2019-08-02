疫病》男子出差緬甸衰染茲卡病毒 疾管署警示：比登革熱更危險

2019-08-02 16:24

〔記者吳亮儀、謝武雄／綜合報導〕疾病管制署今天公布國內今年第2例茲卡病毒境外移入感染病例，一名家住北部的40多歲本國男性上月中旬到緬甸出差，月底返國後出現頭痛、肌肉痠痛、發燒，後經檢驗確診為茲卡病毒感染症，目前個案狀況已改善居家隔離中。

我國自2016年至今共22例茲卡病毒感染症確定病例，都是境外移入，感染地以東南亞國家較多；茲卡病毒傳染方式包括病媒蚊傳染、性行為傳染、母嬰垂直傳染和輸血傳染，疾管署表示，茲卡病毒比登革熱、區公病都更危險也更麻煩。

疾管署副署長莊人祥說，感染者血液中存在茲卡病毒，如果再被病媒蚊叮咬，病毒將在病媒蚊體內增殖，病毒進入蚊子的唾液腺，就具有傳播病毒的能力，而當牠再叮咬其他人時，這一個人就會感染茲卡病毒。

莊人祥說，更麻煩的是，茲卡病毒還能透過性行為傳染，有文獻報告指出，已在人類精液中發現茲卡病毒，且已有數起茲卡病毒透過性接觸傳染的案例。

疾管署針對鄰近我國有風險的緬甸、泰國、越南、菲律賓、新加坡、印度及馬爾地夫等國，旅遊疫情建議列為第二級警示（Alert）；另孟加拉、柬埔寨、寮國、馬來西亞及印尼等國先前曾有本土流行疫情，旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

另外，我國自7月以來已出現11例自緬甸境外移入屈公病病例，截至目前已累計22例屈公病境外移入病例，是自2007年10月列入法定傳染病以來，歷年同期最高。

而泰國近1個月疫情上升且處流行期，今年累計約5200例；印度今年累計已超過1萬4千例；馬爾地夫病例數已破千例。疾管署即日起提升這四國屈公病國際旅遊疫情建議至第一級注意（Watch）。

疾管署呼籲，離開茲卡流行地區後請落實「1+6原則」：暫緩捐血至少1個月、男女無論有無症狀，都應採取安全性行為，全程正確使用保險套，及延後懷孕至少6個月，並落實自主防蚊措施至少3週。

自茲卡或屈公病流行地區返國入境時如有發燒、頭痛、出疹及肌肉痠痛等症狀，應主動聯繫機場檢疫人員，應儘速就醫並告知旅遊史。

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