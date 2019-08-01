旅遊補助抗中國奧步 墾丁業者疾呼「提振觀光也要靠自己！」

2019-08-01 22:08

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中國禁自由行引發國內旅遊業者擔憂，行政院將投入36億元預算「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」提振國旅，墾丁當地旅宿業者大都肯定政府反應迅速，但多名飯店資深業者除建議政府能增加補助力道及申請手續簡化，也呼籲旅宿業者們自己要拿出相對優惠加碼，「提振觀光是大家的事，不能只想靠補助！」

「這次需要大家出力，別再光靠政府！」墾丁福華飯店總經理張積光表示，過去幾次旅遊補助對觀光業頗有助益，但這次中國禁自由行力道加大，業者們都應該針對政府補助再配合自己加碼1倍，讓國內旅客感受到將近5折的誘因，如能加碼交通優惠，國內旅客「不玩白不玩」沒道理出國而不選擇國旅。

墾丁凱撒及華泰瑞苑等專營高檔旅遊業者則表示，飯店主要客群仍以國內家庭親子客為主，雖中國暫停開放自由行申請，將對國內觀光產業帶來影響，但8月份多數旅客皆已經拿到簽注，短期影響較不顯著，主要還是針對十一長假進行觀望，但近年飯店配合觀光局政策積極拓展多元客層，實際影響需要在關注後續發展。

長期觀察恆春半島觀光業的張積光也分析，政府投入旅遊補助是「穩賺不賠」，1億補助對相關產業至少滾動出6億經濟產值，以目前可能短少約70萬自由行中客數量推估，政府至少應該投入超過50億旅遊補助，才能滾動出600億左右的商機，呼籲政府加碼投入，並簡化業者申請手續，並鼓勵更多合法旅宿業者加入。

相對於旅宿業者的樂觀看待，水上活動業者則相當憂心，業者阿娥說，少了自由行中國客恐怕要減少三分之二客源，國旅補助少有針對活動，就怕台灣客玩的「陽春」，恐怕多數旅遊活動業者仍看的到吃不到。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法