中國禁止赴台自由行 外國人喊：拜託對每個國家都這樣

2019-08-01 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國和旅遊部7月31日公告，「鑑於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市居民赴台個人遊試點」，暫停中國民眾來台自由行，此事經外媒在推特報導後，引發大量外國民眾羨慕，直呼「我們也要！」

中國文化和旅遊部昨天（31日）在官方網站刊登訊息，內容顯示「鑑於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市居民赴台個人遊試點，特此公告」。

中方禁令影響到中國直轄市、福建省、浙江省、江蘇省、廣東省、山東省、四川省、廣西壯族自治區、遼寧省、陝西省、河南省、湖北省、吉林省、河北省、湖南省、雲南省、安徽省、黑龍江省、江西省、山西省、貴州省、海南省、內蒙古自治區、甘肅省、寧夏回族自治區等中國民眾。

《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）轉貼中方消息，獲得大量外國網友按讚、分享，不少外籍網友直言「拜託對全世界的每個國家都這樣做，大家都會很感激」、「很好，最後台灣還是變乾淨了」、「台灣恭喜了，現在你們不用煩惱了」、「我相信香港的朋友們也會想要中國政府這樣對待他們」。

臉書粉絲專頁「打馬悍將粉絲團」轉貼此事，獲得大量台灣網友讚賞，許多人指出「台灣國的國民終於可以享寧靜」、「其他國家叫好，只有台灣親中與短視近利的旅遊業在該該叫」、「真的是好消息，旅遊品質提升了」、「到明年1/11前要計劃台灣深度旅遊了」。

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