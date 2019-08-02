海底影像比賽頒獎 林右昌：盼與新北市攜手擴大保育區

2019-08-02 00:00

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府與國立海洋科技博物館共同舉辦「基隆潮境海灣節」系列活動之一「潮生態-海底影像紀錄片徵選與影像海灣ImageBay水下攝影比賽」，今天下午舉行頒獎典禮，市長林右昌對獲獎作品展現保育區水中美景讚不絕口，期許未來能與新北市政府合作，攜手擴大保育區範圍。

林右昌表示，基隆潮境海洋保育區成立3年多來，在海科館、市政府、區漁會及志工團體的努力下，成果非常豐碩，雖然是全國最小的一個保育區，但成果卻是最豐富的，除了水下生態的多樣性，還有幾個海洋生物的族群都有回復，包括在當地絕跡幾十年的海豚已經出現，也成為軟絲的復育跟產卵的地方。

林右昌也說，未來如果能夠獲得更多的漁民跟民眾支持，市府也不排除跟新北市政府攜手努力，擴大海洋保育區的範圍，讓更多的海洋生物在這裡生生不息，一方面促進整個生活品質提升，另外一方面也讓我們的漁業發展永續經營下去。

市府表示，紀錄片呈現出保育區成立前後，潮境海灣前世今生的人文變化，並透過攝影比賽，記錄海洋生態和環境的真實面貌，深度且廣泛地讓民眾看見潮境海灣的生態多樣性。

這次比賽共有59件作品報名，15件作品得獎，得獎作品即日起會在海科館2樓展出至9月1日，9月2日至10月2日，移展基隆東岸商場2樓藝廊，也可到基隆潮境海灣節官網線上瀏覽得獎作品。

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