保育區垂釣被逮恐罰3萬 釣客怨：還沒釣到魚…

2019-06-16 22:15

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名劉姓釣客今日下午2時許，違規前往基隆潮境公園保育區內垂釣。長潭里安檢所長任國賢巡查時發現，立刻前往取締。劉男宣稱自己並未釣到魚，現場確實也無漁獲，但其釣魚行為已違反基隆市政府「於保育區內禁止採捕水產動植物」公告，岸巡隊員依法製單函送基隆市政府法辦，劉男將面臨3萬元以上15萬元以下罰鍰。

第二岸巡隊表示，基隆潮境公園附近海域屬於基隆市政府公告的保育區，依規定不得以任何方式進行採捕，負責該轄區的長潭里安檢所會定時巡查，呼籲民眾勿已身試法，以免吃上萬元罰單，得不償失。

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