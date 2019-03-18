上路3年…新北海洋保育區檢舉獎金沒人領過

2019-03-18 14:17

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府漁業及漁港事業管理處在萬里、瑞芳及貢寮3處海域劃設「水產動植物繁殖保育區」，針對多項水產動植物訂定管制採捕事項，禁止使用潛水器材或非釣具類漁具採捕，3年前也提供每筆2千元的檢舉獎金，鼓勵民眾檢舉違規情勢，不過，新北漁業處長汪昭華透露，目前還沒有人領過，鼓勵民眾共同監督，守護海洋資源。

汪昭華說，無限制的採捕，將讓海洋生物資源枯竭，保育區的採捕限制，是為讓水產動植物有時間繁殖、增長，達到資源保育、增裕的功效。

汪昭華說，針對違規採捕行為，除了依靠政府部門積極查緝執法，也邀民眾共同監督，永續生物資源。

新北市保育區範圍廣大，貢寮保育區有73.8公頃、萬里保育區283公頃及瑞芳保育區124公頃，針對龍蝦、海膽、九孔及珊瑚礁魚類等物種限制可採捕體長大小，石花菜及麒麟菜等藻類限制採捕期，大法螺、珊瑚及礁石則完全禁止採捕，另亦禁止使用潛水器材採捕前述各項保育物種及漁船使用網具進入保育區作業。

汪昭華說，為加強落實保育區管理，市府除了海上巡護工作，也請巡防機關加強取締違規採捕行為，並輔導各區漁會成立巡守隊辦理保育區巡守工作，另提供檢舉獎金，鼓勵民眾檢舉違規採捕行為。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/